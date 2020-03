Cristiano Ronaldo faz donativo e anuncia teste negativo para coronavírus

Depois de o superagente Jorge Mendes ter doado milhares de batas, máscaras, ventiladores e outro material médico ao Hospital de São João, no Porto, chegou agora a vez de Cristiano Ronaldo também fazer um donativo de equipamento médico para salvar vidas no combate à Covid-19.

Segundo avança o jornal desportivo espanhol ‘AS’, o craque português vai doar material médico durante esta semana, desconhecendo-se ainda qual será a unidade, ou unidades, beneficiadas.

A mesma publicação adianta que mais jogadores agenciados pela Gestifute, empresa-mãe do universo empresarial de Jorge Mendes, vão seguir o exemplo do colega que enverga a camisola com o número 7 da Juventus para combater o vírus.

Entretanto, foi tornado público o resultado do teste à Covid-19 que CR7 fez e que deu resultado negativo.



O craque, que se encontra de quarentena voluntária com a namorada, Georgina Rodriguez, e os quatro filhos na ilha da Madeira, vai publicando mensagens motivacionais às suas centenas de milhões de seguidores nas redes sociais e mostrando vídeos engraçados com os filhos, ensinando-os, por exemplo, a desinfetar as mãos.





Recorde-se ainda que o jornal ‘As’ garante que Jorge Mendes já terá encomendado três ventiladores, que servirão dois hospitais no Norte do País e que deverão ser entregues no início de abril, e que está ainda a unir esforços no sentido de conseguir adquirir milhares de máscaras de proteção individual.