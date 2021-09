Cristiano Ronaldo faz sprint a 32,51 km/h frente ao West Ham

Cristiano Ronaldo continua a impressionar em Inglaterra. Os números falam por si e o internacional português já leva quatro golos em três partidas disputadas. Apesar das dúvidas quanto à forma como se apresentaria o avançado de 36 anos numa das ligas mais disputadas do Mundo, Cristiano tem correspondido com vitórias e golos importantes. Contudo, não só os tentos impressionam os críticos. Desta vez, a velocidade do português volta a ser destaque, com Ronaldo a ser o mais rápido em campo frente ao West Ham.Na última partida da Premier League, Manchester United defrontou o West Ham no Estádio Olímpico, num jogo que terminou com uma vitória dos red devils por 2-1. Além do golo marcado, aquilo que surpreendeu os adeptos foi o sprint do número 7, que alcançou em pleno jogo, uma velocidade de 32,51 quilómetros por hora.Na ‘reestreia’ de Ronaldo com a camisola dos reds, frente ao Newcastle,. Agora, o avançado português voltou a superar-se e foi o jogador que atingiu a velocidade mais alta em jogo, seguido de Wan-Bissaka (32,41) e Bowen (31,29). Apesar dos 36 anos, tendo sido inclusivamente o mais velho em campo, Ronaldo continua a bater a concorrência e a impressionar tudo e todos.