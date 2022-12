Cristiano Ronaldo fecha acordo com o Al-Nassr, avança impresa espanhola

salário de Ronaldo não chegará aos 200 milhões de euros por temporada.

Cristiano Ronaldo e o clube saudita Al-Nassr fecharam acordo, esta quarta-feira, para o jogador integrar a equipa, avançou o jornal espanhol AS.O staff do clube ter-se-á reunido com os representantes de CR7 e acordaram que o avançado vai assinar contrato até 2025, data em que Ronaldo terá 40 anos.Apesar de ainda não terem sido revelados valores, fontes do Al-Nassr, citadas pelo jornal adiantam que oA imprensa espanhola já tinha adiantado durante esta quarta-feira que o clube da Arábia Saudita era a única opção para o capitão da seleção portuguesa continuar a jogar.