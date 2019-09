Cristiano Ronaldo finalista do prémio 'The Best'

Cristiano Ronaldo integra mais uma vez a lista de finalistas do galardão The Best, distinção da FIFA destinada a premiar o melhor jogador do Mundo. O avançado internacional português da Juventus concorre com Lionel Messi (Argentina e Barcelona) e Virgil Van Dijk (Holanda e Liverpool).Este trio replica a lista de finalistas do prémio de melhor do ano da UEFA, que recentemente foi conquistado por Van Dijk , numa cerimónia que decorreu no Mónaco. O defesa-central do Liverpool distinguiu-se ao serviço da sua equipa, que ganhou a Liga dos Campeões.Os finalistas do prémio The Best emergem de uma lista de dez jogadores que integravam ainda os seguintes nomes: Mohamed Salah (Egito, Liverpool), Frenkie de Jong (Holanda, Ajax/Barcelona), Harry Kane (Inglaterra, Tottenham), Eden Hazard (Bélgica, Chelsea/Real Madrid), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (França, PSG) e Matthijs de Ligt (Holanda, Ajax/Juventus).Cristiano Ronaldo já venceu o prémio The Best em 2016 e 2017. Antes de a FIFA ter adotado esta designação vencera o prémio de melhor do Mundo (FIFA World Player) por mais três vezes (2008, 2013 e 2014), pelo que tem cinco distinções no total, tantas como Messi (ambos são recordistas e agora pode haver desempate).O vencedor da edição deste ano será conhecido no próximo dia 23, no decorrer de uma cerimónia a realizar-se no Teatro Scala, em Milão (Itália).