Cristiano Ronaldo fora do primeiro jogo do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ficou de fora do primeiro jogo do Al-Nassr. O jogador não pôde jogar pelo clube esta sexta-feira devido ao castigo imposto pela Football Association (FA) quando ainda jogava pelo Manchester United.Apesar de não jogar, o avançado português acompanhou a equipa esta quinta-feira para a partida contra o Al-Tai. O clube venceu por 2-0. O primeiro golo veio aos 42 minutos e o segundo aos 47, ambos marcados por Anderson Talisca. Os dois jogos de castigos vêm na sequência de um episódio de novembro do ano passado. Ronaldo atirou o telemóvel de um jovem autista ao chão. Para além de ter de ficar de fora dois jogos, teve de que pagar uma multa de 60 mil euros.Se cumprir o castigo, o jogador português deve estrear-se pelo clube a 21 de janeiro, frente ao Ettifaq, jogo da 14.ª jornada do Campeonato da Arábia Saudita.