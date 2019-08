Cristiano Ronaldo: “Ganhei champions em clubes diferentes”

Cristiano Ronaldo falou ontem das diferenças que o separam de Lionel Messi. "É um jogador excelente que será recordado não só pelas Bolas de Ouro, mas também por ter estado sempre no topo, ano após ano, tal como eu.A diferença é que eu joguei por clubes diferente e ganhei a Liga dos Campeões nesses clubes", disse. Em entrevista à plataforma DAZN, o jogador da Juventus afirmou ainda nunca ter visto uma rivalidade tão intensa entre dois futebolistas."Com todo o respeito, há jogadores que estão três, quatro, máximo cinco anos no auge. Nunca vi dez anos sempre a partir pedra, todos os anos, a marcar 40, 50 golos, ganhar títulos, estar sempre ali", disse "Quero um lugar na história do futebol", concluiu o jogador.