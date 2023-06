Cristiano Ronaldo garante continuidade na Arábia Saudita: "Quero e vou continuar aqui"

Cristiano Ronaldo falou em entrevista aos canais oficias da liga da Arábia Saudita e garantiu que vai continuar na Arábia Saudita no próximo ano. "Estou muito feliz aqui. Quero continuar aqui e vou continuar", disse.O jogador português mostrou o descontentamento por não ter vencido o título de campeão nacional, mas mostrou-se entusiasmado com a próxima temporada. "Queria ganhar este ano, mas não conseguimos. Estou muito confiante e positivo para o próximo ano", lembrou.O Al Nassr, onde joga Ronaldo, terminou a temporada em segundo lugar, a cinco pontos do Al-Ittihad. A equipa que conquistou o campeonato em primeiro é orientada pelo português Nuno Espírito Santo.O jogador de 38 anos, que chegou ao país do Médio Oriente em janeiro deste ano, apontou 14 golos em 16 jogos na liga saudita. Ronaldo acredita que a competição se pode tornar numa das melhores cinco do mundo."Na minha opinião, se continuarem o trabalho que estão a fazer, nos próximos cinco anos, a liga saudita pode estar no top-5 [das melhores ligas]".Na entrevista dada aos meios oficiais da liga de futebol da Arábia Saudita, o jogador cinco vezes considerado como melhor futebolista do mundo considerou o povo da Arábia Saudita como "apaixonado pelo futebol".Questionado a apontar as maiores dificuldades entre o futebol na Europa e no Médio Oriente, Ronaldo destaca o horário de treinos. "Aqui [Arábia Saudita] treinamos mais de tarde ou há noite, durante o ramadão. Na Europa costuma ser mais de manhã", esclareceu.Ainda assim, o português elogia a cultura do povo saudita e afirma que tanto ele, como a família, estão a gostar da experiência."Riade é um dos sítios com melhor qualidade de restaurantes. A escola para as crianças é muito boa", acrescenta.Cristiano Ronaldo procura acrescentar mais um titulo aos 33 que já conquistou em mais de 20 anos de carreira. O jogador português promete "dar tudo enquanto estiver aqui".