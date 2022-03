Cristiano Ronaldo garante que equipa vai "lutar" para colocar Portugal no "devido lugar"

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, afirmou esta segunda-feira que o caminho para chegar ao Mundial2022 de futebol "não será fácil", mas garantiu que a equipa vai "lutar para colocar Portugal no devido lugar".

"Foco total no Mundial 2022. Orgulhoso, como sempre, por representar Portugal. Sabemos que o caminho não será fácil, temos o máximo respeito pelos adversários que vamos enfrentar e que partilham dos mesmos objetivos que nós. Mas, juntos, vamos lutar para colocar Portugal no nosso devido lugar", escreveu Ronaldo, na sua página oficial da rede social Instagram, juntamente com uma fotografia tirada durante o treino da seleção nacional.

A seleção portuguesa cumpriu esta segunda-feira o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo frente à Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença este embate, Portugal vai disputar a final do caminho C do 'play-off' de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 -- a última ausência aconteceu no Mundial1998, disputado em França.