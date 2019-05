Cristiano Ronaldo goza com altura de jogador adversário

Ronaldo goza com a altura de Florenzi



Cristiano Ronaldo voltou a fazer das suas e gozou com a altura de Florenzi, no jogo entre a Juventus e a Roma, na 36ª jornada da liga italiana.Os atuais campeões da Itália encontravam-se empatados ao minuto 58, quando o desentendimento entre os dois jogadores aconteceu.O internaconal italiano, de 28 anos, terá proferido alguma palavras a Ronaldo e este parece não ter gostado. O avançado da Juve mandou o adversário calar-se e gozou com a altura de Florenzi através de gestos.O carma parece ter atuado, pois o resultado do jogo sorriu para a equipa da Roma que triunfou por duas bolas a zero frente à equipa do técnico Allegri.Alessandro Florenzi foi o autor do primeiro golo da equipa visitante.