Cristiano Ronaldo iguala histórico com novo 'bis'

Cristiano Ronaldo foi este domingo decisivo na vitória da Juventus, em casa, sobre a Fiorentina (3-0). O internacional português, de 34 anos, marcou os dois primeiros golos da Vecchia Signora (40 e 80 minutos), ambos de penálti. O triunfo da octocampeã italiana ficou fechado com um golo de Matthijs de Ligt, aos 90’+1.Feitas as contas, CR7 voltou a ‘carimbar’ o nome na história do clube de Turim, ao tornar-se no primeiro jogador, desde o histórico David Trezeguet, a marcar em nove jogos consecutivos. O avançado português já apontou 19 golos esta época, o que o coloca no segundo lugar da lista de melhores marcadores da Liga italiana, a seis de Ciro Immobile (Lazio).No final do jogo, os ânimos exaltaram-se. Rocco Commisso, presidente da derrotada Fiorentina, falou em erros sucessivos e mostrou-se irritado com a arbitragem: "Nunca critiquei árbitros, mas não podem decidir jogos. Estou enojado."Com esta vitória, a Juve manteve a liderança da Liga italiana, com 54 pontos, mais três do que o Inter (venceu a Udinese por 2-0) e cinco do que a Lazio (derrotou a SPAL por 5-1 e tem um jogo em atraso).