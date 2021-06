Cristiano Ronaldo igualou este sábado o alemão Miroslav Klose na lista de jogadores com mais golos (19) em fases finais de Europeus e Mundiais. Naquela que foi a sua 177ª internacionalização, o avançado marcou o 107º golo por Portugal e está a apenas dois de alcançar o iraniano Ali Daei (109) como o máximo goleador de sempre ao serviço de seleções.





Ronaldo também marcou este sábado pela primeira vez frente à Alemanha, apesar do bom registo frente ao guarda-redes germânico: Neuer sofreu um golo de CR7 pela décima vez.

Cristiano Ronaldo isolou-se este sábado no 2º lugar dos jogadores com mais jogos por seleções (177), deixando o espanhol Sergio Ramos (176) para trás. Para CR7 igualar o líder desta estatística (o italiano Buffon tem 180) ainda no Europeu, Portugal terá de chegar aos quartos de final.