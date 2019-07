Cristiano Ronaldo ilibado no caso da alegada violação a Mayorga

A Justiça norte-americana ilibou Cristiano Ronaldo da acusação de violação num hotel de Las Vegas, em 2009. A procuradoria de Clark County, no estado do Nevada, concluiu que as alegações de crime sexual, apresentadas por Kathryn Mayorga, de 34 anos, não podem ser comprovadas. O caso foi reaberto há um ano, depois de a mulher ter apresentado novas informações."As alegações de agressão sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além de dúvida razoável. Por esse motivo, não será apresentada uma acusação", lê-se num comunicado.Em 2009, a norte-americana apresentou queixa, mas recusou identificar o alegado agressor e o local do crime - o hotel Palms, em Las Vegas - o que fez com que "os investigadores não pudessem procurar provas vitais". "Durante um período de oito anos, a polícia não ouviu nada mais da vítima sobre o crime ou o agressor", refere o comunicado. Os dois assinaram um acordo de confidencialidade, em 2010. Mayorga recebeu 324 mil euros para não falar do caso.A defesa de CR7 sempre negou a violação, assegurando que o sexo foi consentido. Depois de se terem conhecido na discoteca do hotel, a mulher subiu até ao quarto do jogador. Garante que foi lá que foi violada. No entanto, uma das armas da defesa do craque, sabe o, foi questionar o facto de Mayorga ter regressado à discoteca, após o alegado abuso sexual, tendo ali permanecido várias horas.