Cristiano Ronaldo já comunicou à Juventus que quer sair, revelam italianos

Cristiano Ronaldo poderá estar a poucas horas de abandonar a Juventus. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o craque português já fez chegar junto dos dirigentes da 'Vecchia Signora' a sua intenção de abandonar o clube. A mesma fonte adianta ainda que o emblema italiano espera "nas próximas horas" uma oferta oficial do Manchester City, sendo que o português já não deverá fazer parte dos convocados por Allegri para o jogo de sábado, frente ao Empoli, para a Serie A.



Recorde-se que Jorge Mendes, empresário do craque luso, tem estado nas últimas 24 horas a tratar do dossiê do capitão da Seleção Nacional, com o objetivo de levar CR7 novamente para Manchester... mas para o clube orientado pelo catalão Pep Guardiola. A transferência do craque português poderá ser feita por uma quantia a rondar os 30 milhões de euros.

