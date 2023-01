Cristiano Ronaldo já está na Arábia Saudita e levou auxiliares e uma empresa de segurança privada

O futebolista Cristiano Ronaldo chegou esta segunda-feira a Riade, na véspera de ser apresentado aos adeptos dos sauditas do Al-Nassr, clube pelo qual se comprometeu por duas épocas e meia.A informação foi avançada pelo canal de televisão público Al-Ekhbariya, dando conta da chegada do internacional português, que se libertou dos ingleses do Manchester United em 'cima' do Mundial do Qatar. A AFP acrescenta que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tinha à espera, fora do aeroporto, um forte dispositivo de segurança, com veículos policiais e postos de controlo.

Cristiano Ronaldo vai ser apresentado na terça-feira, às 19h00 (16h00 em Lisboa), no estádio Mrsool Park, em Riade, com capacidade para 25 mil lugares.

Segundo uma fonte do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, que inicialmente ficará instalado num hotel de luxo no centro da capital, "trouxe consigo um número considerável de auxiliares e até uma empresa de segurança privada".

O capitão da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial'2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e, entre as duas passagens pelos ingleses, representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos 'red devils', ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em 'apenas' 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.