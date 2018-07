Cristiano Ronaldo já tem um mural em Itália

Paolo Carriere foi o autor da pintura na parede de um edifício italiano.

Cristiano Ronaldo mudou-se para a Juventus há menos de 15 dias e já faz sucesso nas ruas italianas. O craque português surge num mural pintado por Paolo Carriere, na parede de um edifício em Itália. A obra final foi divulgada no passado sábado.

O artista dedicou este mural ao melhor do mundo, em Grottaglie, no sul de Itália. A pintura foi divulgada, nas suas diferentes fases de construção, nas redes sociais de Paolo e já faz sucesso entre os italianos e fãs do craque.

O internacional português continuará em Itália até 2022.