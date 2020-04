Cristiano Ronaldo mantém-se em forma antes de voltar a Itália

De quarentena no Funchal há quase dois meses, Cristiano Ronaldo não perde a motivação para treinar e manter-se na melhor forma.



Quase diariamente, o craque de 35 anos, partilha pormenores dos exercícios que faz, enquanto não é obrigado a regressar a Itália e juntar-se ao restante plantel da Juventus.





"Treino de manhã com uma sessão de cycling... as rodas até ardem", escreveu ontem, na legenda do vídeo que partilhou, de forma a motivar também os seguidores. A companheira, Georgina Rodríguez, tem feito o mesmo e dá dicas de exercícios, principalmente para tonificar os glúteos e, pelas imagens que mostra, está em excelente forma física.

Gio, CR7 e os filhos deverão manter-se mais uns dias pela Madeira, na moradia que alugaram no Caniçal, na zona este da ilha, depois de terem deixado o prédio no centro do Funchal onde moram outros familiares.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou no passado domingo o regresso aos treinos dos desportos coletivos para 18 de maio.