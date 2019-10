Cristiano Ronaldo marca golaço no dia do 701

Cristiano Ronaldo foi homenageado pela Juventus antes do jogo deste sábado com o Bolonha (2-1). Os italianos deram ao craque uma camisola com o dorsal 700, em alusão ao número de golos marcados na carreira. Nas bancadas, a namorada do português, Georgina Rodríguez, tirava fotografias do momento, que deixava o filho, Cristianinho, de sorriso rasgado. E, no final do jogo, Ronaldo adicionou um golaço aos 700.O avançado baralhou a defesa do Bolonha e à entrada da pequena área disparou para o 1-0 (19’). A bola passou entre o guarda-redes da equipa visitante, Skorupski, e o poste antes de entrar na baliza. O Bolonha acabou por chegar ao empate aos 26’, através de um livre indireto que culminou com um remate bem colocado de Danilo.A resposta da Vecchia Signora chegou na segunda parte, por intermédio de Pjanic. Ronaldo viu o remate ser travado, mas o médio bósnio aproveitou para na recarga fazer o 2-1. Parecia que ia ser fácil, mas na reta final o Bolonha pediu penálti por mão de De Ligt, que o VAR não assinalou, e ainda aos 90+4’ Federico Santander acertou no ferro e depois obrigou Buffon a uma grande defesa.