Cristiano Ronaldo marca golo número 725 no milésimo encontro como jogador sénior

Ao minuto 60, Aaron Ramsey fez o 2-0 para a Juve e aos 69’ Petagna estabeleceu o resultado final de penálti. Os bianconeri lideram a Liga, com 60 pontos, enquanto a SPAL é última com 15.

No milésimo encontro como jogador sénior (Sporting, Sporting B Manchester United, Real Madrid, Juventus e Seleção Nacional), Cristiano Ronaldo apontou o golo 725 da carreira.Na vitória deste sábado da Juventus, por 2-1, na visita ao reduto da SPAL, em jogo da 25ª jornada da Liga italiana, Ronaldo inaugurou o marcador aos 39’. Está a marcar há 11 rondas consecutivas (jogos em que participou), igualando o recorde de Quagliarella, alcançado na temporada passada ao serviço da Sampdoria e de Batistuta pela Fiorentina, em 1994/95.Os feitos do avançado português, de 35 anos, não se ficam por aqui, pois só em 2020 o craque leva 13 golos marcados, em nove jogos, em todas as competições.A Juventus, orientada por Maurizio Sarri, entrou muito bem na partida, com Ronaldo a marcar logo aos 4’, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. No entanto, aos 39’, o golo de CR7 contou mesmo e estava feito o 1-0.