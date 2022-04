O gol de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/7esTd2tTKJ — Manchester United Brasil (@WeAreManUtdBR) April 23, 2022

O futebolista Cristiano Ronaldo do Manchester United voltou esta tarde aos relvados e marcou o seu 100.º golo na Premier League.Nas celebrações do golo, Ronaldo benzeu-se e apontou para o céu, uma ação que pode ser interpretada como uma homenagem ao bebé que perdeu.O Manchester United perdeu (3-1), no Emirates frente ao Arsenal, um jogo que contava para a 34.ª jornada da Liga inglesa.