Cristiano Ronaldo marca pela primeira vez na época na vitória do United

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo marcou esta quinta-feira pela primeira vez esta época, na vitória do Manchester United em casa do Sheriff (2-0), na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Foi de penálti, aos 39 minutos, que o 'astro' luso abriu a contagem em 2022/23, já depois de Sancho ter feito o primeiro, aos 17, fazendo o primeiro golo ao oitavo jogo pelos 'red devils'.

Na equipa orientada por Erik ten Hag alinharam de início também os portugueses Diogo Dalot, substituído aos 70 minutos, e o 'capitão' Bruno Fernandes.

Foram os primeiros pontos dos ingleses na 'poule' E, na qual a Real Sociedad lidera, com seis pontos, depois de hoje 'suar' para vencer em casa o Omonia, por 2-1, deixando os cipriotas sem pontos, no fundo do grupo.

O Feyenoord aplicou hoje 'chapa seis' na receção ao Sturm Graz, com dois golos do iraniano Jahanbakhsh, e somou os primeiros pontos no grupo F, em que todos têm três: o Midtjylland também goleou, mas um adversário mais surpreendente, a Lazio, por 5-1.

Os dinamarqueses até falharam um penálti, que lhes daria uma vantagem mais confortável, mas venceram também pela primeira vez.

O Friburgo tem o pleno de pontos no grupo G, após hoje ir à Grécia vencer por 3-0 o Olympiacos, com 'bis' de Gregoritsch e um tento de Hofler, enquanto o Qarabag venceu com surpresa o Nantes, também por claros 3-0.

Mais surpresas no grupo H, em que os húngaros do Ferencváros foram ao Mónaco vencer a equipa do Principado por 1-0, graças a um tento de Vécsei, aos 80. Gelson Martins não saiu do banco na equipa da casa.

Os húngaros lideram com seis pontos, mais três do que monegascos e os turcos do Trabzonspor, que venceram por 2-1 o Estrela Vermelha com tentos de Hamsik e Trezeguet.

Ainda hoje, o Sporting de Braga recebe o Union Berlim, enquanto o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, visita o Rennes, com a Roma, treinada por José Mourinho, a medir forças em casa com o HJK.