Cristiano Ronaldo leva cinco golos em cinco jogos, mas não estará satisfeito com o rendimento e já terá falado com o treinador do Manchester United para mudar a tática. A notícia foi avançada pela ESPN, que revelou as alegadas pretensões do português.









Garante a estação televisiva que CR7 teve uma conversa com Ole Gunnar Solskjaer, na qual lhe pediu para acelerar o jogo da equipa. Ou seja, trocando a bola mais rápido, seria mais fácil desposicionar as defesas contrárias, além de que o esférico chegaria mais depressa a zonas de finalização, onde Ronaldo poderia fazer a diferença.

Na antevisão à receção deste sábado (12h30) ao Everton, Solskjaer foi diretamente questionado sobre o alegado pedido. “O que querem que responda a isso? Aquilo que conversamos entre nós, fica entre nós. Mas não tivemos essa conversa”, garantiu o treinador. Ainda assim, a influência de CR7 é indesmentível. “Ele tem tido um grande impacto na equipa dentro e fora do campo. Cinco golos em cinco jogos na sua idade diz tudo. Temos de o gerir bem, ele é um grande exemplo para todos. Esperemos que continue assim”, sentenciou o técnico.





Não que fosse preciso, mas Bruno Fernandes reforçou o coro de elogios ao colega na seleção nacional. “Para mim é um grande prazer, e penso que toda a gente sabe que estou muito feliz por tê-lo aqui, e também por saber que nos pode ajudar a ganhar títulos, pois tem uma mentalidade que pode ajudar a equipa”, afirmou o médio, completando: “Comecei a ver o Manchester United e a apaixonar-me pelo clube quando o Cristiano estava cá.”