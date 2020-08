Cristiano Ronaldo negoceia com Paris SG

A eliminação da Juventus da Liga dos Campeões pode ter ditado o adeus de Cristiano Ronaldo. O craque pondera uma mudança para o Paris SG e o seu empresário, Jorge Mendes, já está em conversações com Leonardo, diretor desportivo do clube francês, avança o site Foot Mercato.









Quando deixou o Real Madrid, em 2018, para ser reforço da Juventus, Cristiano Ronaldo ambicionava uma campanha europeia de sucesso pela Vecchia Signora. Algo que não aconteceu: na época passada a Juve foi eliminada pelo Ajax nos ‘quartos’ e agora caiu frente ao Lyon nos ‘oitavos’. Os rumores da saída de CR7 sobem de tom devido a este fracasso europeu e, em França, insistem na transferência do internacional português para o PSG. Jorge Mendes já terá contactado Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, e os dois vão ter oportunidade de aprofundar as conversações em Lisboa, durante final a oito da Champions.

O interesse de Cristiano Ronaldo no PSG não é de agora. Segundo a ‘France Football’, o avançado, de 35 anos, esteve muito perto de assinar pelo tricampeão francês antes da pandemia de Covid-19, mas o confinamento acabou por fazê-lo mudar de ideias. CR7 sonha com uma parceria com Neymar e Mbappé e acredita que se iria sentir em casa a viver em Paris, onde habitam milhares de portugueses.





A vontade da Juventus é que o português continue na equipa, tal como disse o presidente do clube, Andrea Agnelli, depois da eliminação da Champions: “Estou inteiramente convencido de que Ronaldo fica. Posso assegurar que continua a ser um pilar da Juventus.”