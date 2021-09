Cristiano Ronaldo no Manchester United até à mesa causa impacto

Cristiano Ronaldo está a ter impacto a vários níveis no Manchester United. Os bons hábitos de CR7 inibiram os colegas de comer sobremesa na noite anterior ao jogo com o Newcastle, encontro que marcou a sua estreia pelo clube, no sábado."Normalmente, acabas de jantar a uma sexta-feira à noite e comes algo menos bom. Tínhamos crumble de maçã à disposição, brownies e creme. Nenhum jogador foi buscar a sobremesa porque toda a gente estava sentada e um dos rapazes perguntou: ‘o que é o que o Cristiano tem no prato dele?’ Demos uma olhadela e, obviamente, o prato dele era o mais limpo e o mais saudável", contou Grant, guarda-redes do clube inglês, na rádio TalkSport.O efeito CR7 surgiu de forma involuntária, mas é certo que deu resultados. O Man. United venceu o Newcastle por 4-1, sendo que o português bisou no encontro. "Ele mostrou como um jogador se deve cuidar e acho que será um exemplo para muitos jogadores sobre como prolongar a carreira", disse esta segunda-feira Solskjaer, técnico dos ‘red devils’, no lançamento do jogo de esta terça-feira (17h45) em casa do Young Boys (Suíça), a contar para a Champions.Cristiano Ronaldo pode não ser titular neste encontro. "Não é impossível deixá-lo de fora. Ele tem 36 anos. O Mason [Greenwood] tem 19, por isso é igual. Tenho de gerir os minutos de alguém com 36 anos. Veremos o que iremos fazer", realçou o treinador.