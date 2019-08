Cristiano Ronaldo nomeado para melhor avançado da Liga dos Campeões

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, é um dos três nomeados para melhor avançado da Liga dos Campeões de futebol de 2018/19, juntamente com Messi e Sadio Mané, anunciou esta quinta-feira a UEFA.O internacional português, que marcou seis golos em nove jogos na competição na época passada, foi distinguido três vezes com este troféu, em 2007/08, 2016/17 e 2017/18, o rival do FC Barcelona já foi eleito uma vez, em 2008/09.O avançado senegalês é um dos cinco nomeados por posição do Liverpool, que se sagrou campeão europeu, juntamente com o guarda-redes Alisson, o médio Jordan Henderson e os defesas Virgil van Dijk e Trent Alexander-Arnold.No setor mais recuado, o holandês Matthijs de Ligt, que rumou à Juventus depois de ter 'brilhado' no Ajax, concorre com a dupla de defesas dos 'reds', enquanto o francês Hugo Lloris (Tottenham) e o alemão Ter Stegen (FC Barcelona) são os outros candidatos a guardião do ano na 'Champions'.Para o melhor médio estão nomeados, além de Henderson, o dinamarquês Christian Eriksen (Tottenham) e o holandês Frenkie De Jong, que deixou o Ajax e assinou pelo FC Barcelona.Os vencedores dos prémios vão ser divulgados no próximo dia 29 de agosto, no Mónaco, por ocasião do sorteio da fase de grupos da edição de 2019/20 da principal competição continental de clubes.