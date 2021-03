"Cristiano Ronaldo nunca chegará aos pés de Pelé, Maradona ou Messi", diz José Altafini

Os recordes que Cristiano Ronaldo bate a cada jogo que passa continuam a criar polémica um pouco por todo o Mundo. Esta terça-feira, o craque português marcou ao Spezia e aumentou para 767 o número de golos que já marcou nos seus 1050 jogos oficiais (contabilizando partidas por clubes principais e Seleção A).

Em declarações ao 'Calciomercato', José João Altafini mostrou-se indignado com as notícias internacionais sobre a ultrapassagem do português ao registo do ex-internacional brasileiro Pelé, afirmando que 'O Rei' tem "1225 golos em jogos oficiais".

"Eu gostava de saber quem inventou este ranking... ridículo! CR7 não alcançou ninguém, Pelé marcou 1225 golos em jogos oficiais, não foi em amigáveis ou algo que se pareça. Estes recordes são colocados apenas para agradar alguém. Ronaldo não alcançou Pelé e nunca irá alcançar o seu nível. Aliás, Ronaldo nunca chegará aos pés de Pelé, Maradona ou Messi. Eles sim, são os melhores de sempre na história do futebol", atirou.