Cristiano Ronaldo pegou-se com Mings e só a intervenção dos companheiros conseguiu separá-los, naquele que foi o momento do jogo em que o Aston Villa venceu (3-1) o Manchester United.





É então que CR7, num lance na área, enrola-se com Mings e acabaram ambos no chão, tendo de ser separados. O VAR analisou o lance e não detetou qualquer infração. Ronaldo viu o cartão amarelo por protestos.





Entretanto, com Cédric e Fábio Vieira no banco, o Arsenal bateu o Chelsea por 1-0, com um tento de Gabriel Magalhães (63’), e retomou a liderança na Premier League com 34 pontos, mais dois do que o Man. City.