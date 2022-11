Cristiano Ronaldo punido com multa e dois jogos de suspensão em Inglaterra

Acusado de "conduta imprópria/e ou violenta", Cristiano Ronaldo foi punido pela federação inglesa com uma multa de 50 mil libras (cerca de 58 mil euros) e dois jogos de suspensão por ter partido o telemóvel de um jovem adepto. A informação foi esta quarta-feira avançada pelo jornal 'Mirror'.Tudo aconteceu em abril deste ano, num jogo do Manchester United com o Everton. O português atirou o telemóvel de um adepto que o fotografava ao chão, pediu depois desculpa, mas a federação avançou mesmo assim com um processo.Ronaldo já se desvinculou do Manchester United, pelo que estes dois jogos de suspensão só serão cumpridos se o português se vincular a outro clube inglês. Newcastle e Chelsea estão entre os interessados.