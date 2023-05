Cristiano Ronaldo quer abandonar o Al Nassr

A aventura de Cristiano Ronaldo, de 38 anos, pela Arábia Saudita não está a ser a mais positiva. Agora, a imprensa espanhola revelou que o futebolista português pode estar de saída do Al Nassr. Segundo o site ‘El Nacional’, as dificuldades de adaptação ao país e as barreiras linguísticas poderão estar na origem da vontade em abandonar o clube árabe.CR7, de acordo com o site do país vizinho, gostaria de regressar ao Real Madrid, clube onde jogou entre 2009 e 2018. Porém, essa opção não faz parte dos planos do treinador Carlo Ancelotti nem do presidente Florentino Pérez. Ainda assim, o dirigente do Real Madrid terá aberto a possibilidade de Ronaldo se tornar embaixador dos merengues assim que este anuncie o final da carreira.Recorde-se que a temporada do Al Nassr está longe das expectativas criadas, uma vez que o futebolista foi contratado a peso de ouro. A equipa encontra-se em segundo lugar no campeonato e foi eliminada da Taça do Rei da Arábia Saudita e da Supertaça.