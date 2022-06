Cristiano Ronaldo quer reforçar liderança e "brindar" adeptos com triunfo

O avançado Cristiano Ronaldo afirmou esta quinta-feira que Portugal quer reforçar a liderança do Grupo A2 da Liga das Nações de futebol no jogo com a República Checa, referindo que o objetivo é "brindar os adeptos com mais uma vitória".

"Está na hora de reforçar a liderança no grupo, manter o bom momento exibicional e brindar os nossos adeptos com mais uma vitória. Como sempre, contamos com o vosso incansável apoio! Vamos Portugal", afirmou o jogador numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para hoje, pelas 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ser dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

Depois de enfrentar os checos, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.