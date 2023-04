Cristiano Ronaldo reage à saída de Rudi García do comando técnico do Al Nassr

Cristiano Ronaldo reagiu à saída de Rudi García do comando técnico do Al Nassr, esta quarta-feira. O craque português recorreu ao instagram para se manifestar."Um prazer ter trabalhado contigo. Desejo tudo de bom para o futuro", escreveu Ronaldo.O jogador madeirense e Rudi García partilharam balneário durante menos de três meses. Ronaldo juntou-se aos sauditas em janeiro, o técnico francês foi despedido esta quarta-feira.O Al Nassr está em segundo lugar na primeira liga da Arábia Saudita, a três pontos do líder Al Ittihad, orientado pelo português Nuno Espírito Santo.