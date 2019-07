Cristiano Ronaldo regressa aos treinos da Juventus

O avançado internacional português Cristiano Ronaldo iniciou este sábado a preparação para a época 2019/20, ao integrar pela primeira vez os treinos da Juventus, informou hoje o clube octocampeão italiano de futebol no site oficial.Além de Ronaldo, também o médio francês Blaise Matuidi regressou ao trabalho na equipa de Turim, na qual alinha ainda o defesa português João Cancelo, depois de ambos terem realizados testes físicos ao início do dia.O avançado português, de 34 anos, integrou depois a única sessão de treino prevista para hoje, sob a orientação do treinador italiano Maurizio Sarri, que substituiu o compatriota Massimiliano Allegri no comando técnico da Juventus.