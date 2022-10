Cristiano Ronaldo reintegrado nos treinos do Manchester United

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira aos treinos no Manchester United, seis dias depois de ter sido afastado, por se recusar a entrar no jogo com o Tottenham.

Antes da última jornada, diante do Chelsea, o treinador neerlandês do United, Erik Ten Hag, confirmou que o avançado português se recusou a entrar no jogo a meio da semana, em 19 de outubro, com o Tottenham, que os 'red devils' venceram por 2-0.

Nas imagens é possível ver-se Cristiano Ronaldo a abandonar o relvado de Old Trafford, com o jogo ainda a decorrer e a poucos minutos do seu final.

"Sim, recusou-se a entrar. Eu sou o treinador, sou responsável pela cultura da equipa, tenho de definir padrões, valores, objetivos e tenho que colocá-los em prática. É a segunda vez que aconteceu, é inaceitável e tem de haver consequências", confirmou o treinador.

No dia seguinte ao incidente, tinha sido o clube a comunicar o afastamento de Cristiano Ronaldo, limitando-se a referir numa nota que o jogador não faria parte do plantel para o jogo com o Chelsea (1-1), da jornada seguinte e que se disputou no sábado.

Esta semana, e após dois dias de folga, os 'red devils' já preparam a receção de quinta-feira ao Sheriff Tiraspol, na quinta jornada da Liga Europa, competição em que o português foi titular nos quatro jogos disputados, ao contrário do que sucede na Liga, em que entrou de início apenas duas vezes.

Na quarta-feira, o treinador dos ingleses fará a antevisão do encontro com o Sheriff, a partir das 12h00.