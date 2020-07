Cristiano Ronaldo salva Juventus com penáltis

Os penáltis e a pontaria de Cristiano Ronaldo salvaram a Juventus de sofrer uma nova derrota na Liga italiana. A Vecchia Signora empatou (2-2) na receção à imparável Atalanta, que merecia sair de Turim com os três pontos.Não é por acaso que a Atalanta soma 12 jogos consecutivos sem perder no campeonato. A equipa dominou o encontro e adiantou-se no marcador aos 16’. O lance começou com uma jogada de insistência de Alejandro Gómez e terminou com o golo de Duvan Zapata. Na segunda parte a Juventus chegou ao empate através de Cristiano Ronaldo (55’). O árbitro considerou que houve mão na bola de Marten de Roon dentro da área e apitou para o penálti. Na marca dos 11 metros, o português disparou para o golo do empate. Ainda assim, a Atalanta continuava por cima no jogo e à Juventus valiam as tentativas de CR7, que era quem criava mais perigo.A Atalanta voltou a adiantar-se no marcador aos 81’. Muriel fez um grande passe para Malinovsky que, fora da área, disparou certeiro. Ao cair do pano, a Juventus voltou a beneficiar de um penálti por mão na bola, desta vez de Muriel. Ronaldo fez o empate e salvou a Juve de nova derrota.