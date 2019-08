Cristiano Ronaldo sobre caso Mayorga: “Dói quando põem em causa a tua honra”

Mudança difícil

CR7 revela que sair de Madrid foi difícil, principalmente para o filho mais velho, Cristianinho. "Foi um bocadinho mais difícil porque já tinha amigos e ele é um pouco tímido. Eu também era assim", refere.



Cinco

Cinco foi o número de Bolas de Ouro que Ronaldo ganhou. No entanto, na entrevista, o craque diz que podia ter mais. "Muitas das vezes achei injusto perder prémios", lamentou.



"Tu vivias aqui?!"

Cristiano Ronaldo contou que fez questão de mostrar ao filho mais velho, Cristianinho, onde vivia na Madeira. "Perguntou-me: ‘Pai, tu vivias aqui?! Ele não estava a acreditar", contou o avançado de 34 anos.

Quase um ano depois de ter assinado pela Juventus, Cristiano Ronaldo faz um balanço positivo, mas revelou que o ano que passou lhe trouxe mais dissabores do que felicidades."2018 foi possivelmente o ano mais difícil para mim, não digo profissional, mas pessoal", disse em entrevista ao ‘Jornal das 8’, da TVI, referindo-se às polémicas acusações de violação por parte da norte-americana Kathryn Mayorga. O alegado envolvimento com a professora remonta ao verão de 2009 e Ronaldo sempre se disse inocente.A Procuradoria do condado de Clark decidiu, em julho passado, não avançar com o processo, o que fez com que o craque respirasse de alívio."Quando as pessoas põem em causa a tua honra dói. Dói muito. Principalmente a mim que tenho uma família grande, uma senhora. Tenho um filho que é inteligente, tem nove anos, e já percebe. É um caso que não me sinto confortável em falar. Quando jogam contra a tua honra é difícil. Uma vez mais foi provada [a minha inocência].Os meus amigos, a minha família, todas as pessoas que gostam de mim sabiam que eu era inocente. Provou-se uma vez. Foi um ano muito duro", apontou.Além da vida pessoal, Ronaldo falou sobre a possibilidade de colocar um ponto final na carreira: "Se calhar, para o ano posso terminar a carreira e se calhar posso jogar até aos 40 anos. Desfruta o momento. O presente é excelente".O craque admitiu que se mantém ativo pelo "desafio"."A nível financeiro estou muito bem. Não preciso do futebol para viver bem. Vou viver bem a vida inteira", acrescentou.