Cristiano Ronaldo sofre para ganhar ao Nápoles

A Juventus recebeu e venceu o Nápoles, por 4-3, e fez o pleno na Liga italiana ao fim de duas jornadas. Cristiano Ronaldo esteve em grande e carimbou o seu nome na lista de marcadores, estreando-se a faturar nesta temporada. Mas a vecchia signora ainda apanhou um susto!O Nápoles ainda tentou mandar no jogo, mas a Juve impôs a lei do mais forte em apenas três minutos: Danilo (16’) - que fez o primeiro golo pela Juventus -, e Higuain (19’) deram conforto à equipa de Maurizio Sarri. A estrela maior apareceu depois do intervalo. Após um cruzamento de Douglas Costa, Cristiano Ronaldo rematou de pé esquerdo no interior da área e fez o terceiro.Corria tudo de feição ao clube de Turim, mas o Nápoles, já com Mário Rui em campo, conseguiu uma recuperação incrível e empatou o jogo, graças aos golos de Manolas (66’), Lozano (68’) e Di Lorenzo (81’). Os adeptos da vecchia signora estavam à beira de um ataque de nervos, até que Koulibaly fez um autogolo no último ataque e deu-lhes o triunfo. Destaque ainda para o português André Silva, que foi titular no triunfo (1-0) do AC Milan na receção ao Brescia.