Cristiano Ronaldo vai manter ganhos anuais de 31 milhões de euros na Juventus

Sinal de alarme na Juventus. O elevado valor da folha de salários do clube italiano, num momento de crise como é este que se vive devido à pandemia da Covid-19, obriga a cortes no plantel.

O emblema de Turim equaciona proceder às venda de algumas das suas joias, de forma a fazer baixa a "insustentável" despesa mensal, terminologia adotada pela ‘Gazzetta Dello Sport’. O diário italiano tornou ontem pública a referida folha de salários, que, sem surpresa, é encabeçada por Cristiano Ronaldo, com ganhos anuais de 31 milhões de euros. O internacional português lidera de longe a lista de vencimentos, com o segundo melhor ordenado a ficar-se pelos 8 milhões de euros (recebidos pelo defesa holandês De Ligt).

O estratosférico salário de Ronaldo, contudo, não está ameaçado. E muito menos a sua posição na formação campeã de Itália e líder da Série A. Já o mesmo não se pode dizer do médio Miralem Pjanic, que aufere 7,5 milhões/ano, o que faz dele o terceiro jogador mais bem pago da equipa, em igualdade com Higuaín. Segundo o jornal italiano, o bósnio dificilmente continuará na equipa de Turim. O brasileiro Arthur deverá ser reforço, a ganhar 3,5 milhões por ano.



De regresso aos treinos

Cristiano Ronaldo tem regresso aos treinos na Juventus previsto para esta terça-feira, embora não esteja descartada a possibilidade de tal acontecer já esta segunda-feira. Isto porque a partir desta segunda-feira os clubes italianos estão autorizados a abrir as portas dos seus centros de treinos aos jogadores. A imprensa transalpina, todavia, diz que Ronaldo é esperado esta terça-feira, depois de cumprir duas semanas de quarentena após o regresso a Itália.



O jornal ‘Tuttosport’ adianta mesmo um calendário de retorno dos futebolistas da Juve, sendo que alguns deles só irão recomeçar a treinar no próximo fim de semana.