Cristiano Ronaldo vence prémio Maradona

O internacional português Cristiano Ronaldo venceu o prémio Maradona, anunciou esta quinta-feira a Globe Soccer Awards. O prémio distingue o melhor marcador do ano civil de 2023. Com 54 golos em 59 jogos, o avançado do Al-Nassr superou os 52 tentos do francês Kylian Mbappé, os 52 do inglês Harry Kane e os 50 do norueguês Erling Haaland.Através de uma publicação na rede social Instagram, a Globe Soccer Awards destacou que o registo pessoal de Cristiano Ronaldo em 2023 é o melhor desde 2017, ano em que marcou 53 golos pelo Real Madrid.O futebolista está nomeado para o prémio de melhor jogador do ano e para o melhor 'onze' de 2023 do sindicato mundial de futebolistas profissionais (FIFPro).