Cristiano Ronaldo volta a testar positivo para a Covid-19

Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo para a Covid-19. O craque português conheceu esta terça-feira o resultado do teste realizado pela Juventus. CR7 aguarda ainda o resultado do teste feito pela UEFA.



Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19 no teste efetuado esta terça-feira e, por isso, vai falhar o jogo de quarta-feira diante do Barcelona, segundo revela a 'Gazzetta dello Sport'.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários