Cristiano Ronaldo volta esta sexta-feira a jogar

Mais de três meses depois, o futebol em Itália está de regresso. A Juventus de Cristiano Ronaldo recebe hoje (20h00, Sport TV2) o AC Milan, na 2ª mão das meias-finais da Taça de Itália.A Juve parte em vantagem para este duelo depois do empate (1-1) no primeiro jogo. CR7 fez o golo bianconeri, de penálti, já nos descontos, e hoje parte com fome de bola para abater o conjunto rossoneri, que procura a redenção de uma má temporada na Liga (atualmente ocupa o 7º lugar, fora dos lugares europeus) com uma possível conquista da Taça.Cristiano Ronaldo, depois de mais de um mês confinado na ilha da Madeira devido à pandemia, quer dar continuidade ao momento que atravessava antes do futebol em Itália parar: nos últimos 17 jogos apontou 19 golos (leva 25 na época).O campeonato italiano regressa só no próximo dia 22 quando faltam realizar 11 jornadas. A Juventus lidera com mais um ponto que a Lazio de Roma.Entretanto, o craque português surge no 10º lugar de um ranking do melhor desportista do século XXI levado a cabo pelo jornal espanhol ‘Marca’. A tabela é encabeçada pelo ex-nadador norte-americano Michael Phelps, seguido do antigo velocista jamaicano Usain Bolt e do tenista Roger Federer (Suíça). Para além de Ronaldo, o único futebolista da tabela é o argentino Lionel Messi (7º).