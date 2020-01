Cristiano Piccini ouvido esta quarta-feira sobre ataque à Academia de Alcochete

.ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete, no Tribunal de Monsanto.

Piccini

Decorre esta quarta-feira a 18Depois de, nesta terça-feira, ter sido inquirido Jorge Jesus, para hoje estão agendados os testemunhos do jogador italiano Cristiano, entretanto transferido para o Valência, e à tarde Mário Monteiro, preparador físico, que, à semelhança de Márcio Sampaio, faz parte da equipa técnica do dos brasileiros do Flamengo, liderada por Jorge Jesus.Está ainda previsto o interrogatório ao jogador André Pinto, que já devia ter ser ouvido esta segunda-feira. Os futebolistas serão ouvidos via Skype.O advogado de Bruno de Carvalho diz que o antigo presidente do Sporting está tranquilo. "Chegou a estar inquieto mas está tranquilo agora", disse.Sobre a tensão com Jorge Jesus diz que tem a ver com "feitios" e chama "encomendador" a Jorge Jesus.