O FC Porto perdeu esta segunda-feira uma boa oportunidade de se aproximar da liderança ao ser derrotado pelo Arouca, por 3-2, num jogo em que o trio atacante da casa chamuscou o dragão.









Com um início frenético, os arouquenses precisaram de apenas 36 segundos para marcarem um golo ao FC Porto, através do inevitável Rafa Mújica. A jogada foi iniciada por Jason, com passe para Morlaye Sylla, que solicitou Cristo para este fazer a assistência para o golo de cabeça de Mújica. Os dragões ainda procuravam ambientar-se ao jogo e já estavam por terra, com um potente murro no estômago. Não foi um golpe KO porque o dragão reagiu na raça e beneficiou de um penálti evitável de Robson Bambu sobre Evanilson. E foi o brasileiro quem assumiu com classe o castigo máximo.

Os dragões assumiram as rédeas da partida, mas com os arouquenses sempre à espreita para lançarem um contragolpe. E foi numa dessas jogadas que Pepe corta uma bola com a mão dentro da área. Cristo assumiu a grande penalidade e fez o 2-1 perante o desespero de Sérgio Conceição no banco portista.









Leia também FC Porto perde em Arouca e aumenta distância aos rivais O jogo entrou numa toada de parada e resposta, mas sempre com muitos protestos na área. Evanilson viu o golo ser bem anulado por fora de jogo e Mújica ainda atirou uma bomba rente ao poste.

Na etapa complementar, houve uma reação natural do FC Porto, com Francisco Conceição e Nico González muito perto do golo. Mas o Arouca ia mantendo os dragões em alerta com as arrancadas de Cristo, Mújica e Jason. E foi precisamente este último que fez o 3-0, depois de tirar Fábio Cardoso do caminho e rematar sem hipóteses para Diogo Costa.





Num último suspiro, Francisco Conceição ainda reduziu para 3-2, mas não evitou que os dragões ficassem a sete pontos dos líderes Benfica e Sporting, embora os leões tenham menos um jogo. Cristo trouxe a ‘Mújica’ para Jason fazer... a festa.