Crítica de futebolistas do FC Porto ao código de conduta da DGS veio do topo

Danilo Pereira, Soares e Zé Luís respeitaram um pedido do FC Porto quando criticaram publicamente o código de conduta da Direção-Geral da Saúde (DGS) para a retoma da I Liga, apurou o. Essa foi a justificação que os três jogadores portistas apresentaram a colegas de outras equipas após serem repreendidos pela sua posição.Nas várias reuniões que os jogadores têm tido com o seu sindicato, sobretudo através dos capitães de equipa mas também com outros elementos, ficou acordado que não era benéfico para a classe ser vista como um potencial entrave ao recomeço dos jogos.Os atletas têm consciência das dificuldades financeiras de muitos clubes e não querem colocar em perigo a retoma da Liga, sob pena de serem os principais prejudicados com o não pagamento de salários devido à falta de receitas.Danilo Pereira, Soares e Zé Luís desrespeitaram o entendimento quando criticaram nas redes sociais o facto de a DGS querer que os jogadores se responsabilizem individualmente pelo cumprimento das regras.Como desculpa aos colegas que lhes pediram satisfações, responderam que só seguiram esse caminho após um pedido expresso da cúpula dirigente dos dragões. Contactada pelo, fonte do FC Porto desmente o teor da notícia.José Fernando Rio, candidato à presidência do FC Porto, contesta a data das eleições (6 e 7 de junho) e pediu ao presidente da assembleia-geral que "requeira a necessária autorização às entidades governamentais" ou, "pelo menos, que solicite parecer favorável à PSP, Polícia Municipal, Autoridade Nacional de Proteção Civil e Direção-Geral da Saúde".

