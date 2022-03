"Sou criticado por ter cão e por não ter. Fui criticado no Estádio do Dragão [derrota por 1-0 com o Lyon para os oitavos de final da Liga Europa] por meter os jogadores com mais minutos”. Foi desta forma pragmática que Sérgio Conceição respondeu este sábado, durante o lançamento do dérbi portuense com o Boavista, às críticas dos adeptos portistas às alterações na segunda mão, com os franceses, na partida que ditou a eliminação do clube. “A crítica faz mais ruído quando não se tem sucesso. Se o Vitinha faz aquele golo, a minha gestão tinha sido de mestre… de culinária”, ironizou o técnico dos dragões.





O (pouco) descanso entre jogos continua na ordem do dia. Acresce a eliminação da Liga Europa e o atraso, provocado por uma avaria no avião, no regresso do FC Porto à cidade Invicta. Conceição reconhece a dificuldade sem a usar como desculpa. “Os resultados não podem condicionar o nosso dia a dia, a nossa ambição e a nossa responsabilidade. Somos o FC Porto e queremos ganhar o título nacional, por isso temos o dever de fazer tudo para ganhar os três pontos no Bessa”, garantiu o técnico. “A responsabilidade é sempre a mesma. Entramos numa época a querermos conquistar todos os títulos que disputamos, no caso o campeonato e a Taça de Portugal”, rematou Sérgio Conceição.







“Não estou aqui para fazer favores...”



“Reforços? Quando eu achar que estão aptos para o onze terão o seu tempo. Não estou aqui para fazer favores, caso contrário fazia as malinhas”, disse este sábado Sérgio Conceição.