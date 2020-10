Cristiano Ronaldo fez esta sexta-feira à tarde um directo na rede social Instagram e explicou aos seus seguidores que está bem e sem sintomas.

O internacional português está a cumprir o período de quarentena em sua casa, em Turim, e confirmou que está num andar distinto dos filhos e de Georgina.

"Eu estou num andar e os meus filhos estão noutro. É difícil estar no mesmo local e não poder estar com eles. Mas estas são as regras. Eles estão bem e eu estou bem. Temos feito uma vida normal, dentro do possível", disse.

Ronaldo, que confessa que sentiu necessidade de agradar todo o apoio que tem recebido dos seus seguidores, revelou que não tem sintomas e que se sente "bem e forte". "Sinto-me bem e não tenho sintomas. Mas se não tivesse um sistema imune tão bom se calhar tinha sofrido mais danos", revelou.

Na varanda, a "apanhar um solzinho e a aproveitar o dia, para não estar sempre fechado no quarto", CR7 desmentiu ter "furado" o protocolo da Juventus e garante que fez tudo dentro da lei. "Cumpri com todos os protocolos e estou de consciência tranquila", disse o craque português.



Antes de acabar o direto, Ronaldo alertou para a importância de uma boa alimentação e da prática do desporto para o fortalecimento do sistema imunitário, e lembrou: "Não tenham medo do vírus ao ponto de se esconderem. É uma coisa séria mas não tenham medo".