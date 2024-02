“Cumprirei último mandato até ao fim”: Pinto da Costa anuncia recandidatura à presidência do FC Porto

“Este será certamente o meu último mandato, mas vou cumpri-lo até ao fim. Não é minha intenção deixar a meio para abrir a porta a quem quer que seja”, afirmou este domingo Pinto da Costa na apresentação oficial da sua recandidatura à presidência do FC Porto, que ocupa há 42 anos após 15 eleições.



Perante um Coliseu do Porto cheio - a organização garantiu estarem mais de 2500 pessoas, muitas delas os chamados ilustres, com destaque para a presença inesperada do técnico Sérgio Conceição -, Pinto da Costa atacou o principal adversário no ato eleitoral de abril, sem nunca referir o nome de André Villas-Boas: “Entrei sem segurança.









