"Custa-me cada vez mais acreditar nestes prémios": Casillas sobre a Bola de Ouro que Messi ganhou

A atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi gerou algumas críticas, com muitas personalidades a defenderem que outros futebolistas, como Robert Lewandowski ou Jorginho, estiveram em maior destaque este ano e mereciam, por isso o prémio. Um dos críticos foi Iker Casillas, que nas redes sociais não deixou de manifestar a sua estupefação com o sucedido ontem em Paris."Custa-me cada vez mais acreditar nestes prémios do futebol", explica o antigo guarda-redes espanhol do Real Madrid e do FC Porto."Para mim o Messi é um dos cinco melhores jogadores da história, mas há que saber a catalogar os que se destacaram ao longo de uma temporada. Não é tão difícil, bolas! As pessoas é que tornam isso difícil", acrescentou na mesma publicação.Mas Casillas não foi o único a mostrar a sua incredulidade, o alemão Lothar Matthäus, que ganhou a Bola de Ouro em 1990, também se mostrou descrente. "Honestamente, não entendo nada.""Com o devido respeito a Messi e aos outros grandes jogadores nomeados, nenhum merecia tanto como Lewandowski", explicou o antigo médio alemão, agora comentador na Sky Alemanha.