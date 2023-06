Dani Alves reafirma inocência e nega violação

O futebolista brasileiro Dani Alves, acusado de violação e detido desde janeiro numa prisão de Barcelona, reafirmou a sua inocência numa entrevista publicada esta quarta-feira no diário espanhol La Vanguardia.

A entrevista foi publicada uma semana depois de o tribunal ter rejeitado um novo recurso da defesa de Dani Alves, que pediu a sua liberdade enquanto aguarda julgamento, motivada por "suficientes indícios de fidedignidade" das acusações.

"Tenho a consciência muito tranquila sobre o que aconteceu naquela noite nos banheiros da área VIP da discoteca Sutton. O que aconteceu e o que não aconteceu", disse o ex-jogador do FC Barcelona e Paris Saint-Germain.

Dani Alves, de 40 anos, reiterou que a relação sexual que manteve com a mulher que o acusa de violação na casa de banho da discoteca "foi consentida" e não a forçou a fazer nada do que fizeram.

Acusado de agressão sexual, Dani Alves foi detido em 20 de janeiro devido a um "alto risco de fuga" para o Brasil.

Alves também sustenta nesta entrevista que mudou várias vezes de versão, chegando a afirmar num vídeo no início de janeiro que não conhecia a denunciante, para não prejudicar o seu casamento.

"Tive medo de perder a Joana [mulher], por isso menti. Lutei desesperadamente para salvar o meu casamento da minha infidelidade, sem me preocupar com as consequências que hoje pago", continuou.