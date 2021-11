Daniel Alves regressa ao Barcelona para jogar quase de borla

O atleta brasileiro e antigo jogador blaugrana vai voltar a vestir a camisola do Barcelona e jogará praticamente de borla pela equipa da Catalunha, anunciou esta sexta-feira o jornal AS.Segundo aquele meio, o lateral regressará a Espanha em janeiro para vestir a camisola da equipa de Camp Nou. Tanto Laporta como Mateu Alemany deram o sim à contratação do lateral, que também recebeu a aprovação do novo treinador Xavi Hernández.O jogador aceitou regressar ao clube praticamente sem receber, com a consciência de que o clube atravessa graves problemas financeiros assim como o limite devido ao 'fair play' financeiro da UEFA.