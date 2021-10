Daniel Bragança renovou na terça-feira o contrato com o Sporting por mais um ano, até 2025, beneficiando de um aumento salarial, apesar de manter a cláusula de rescisão em 60 milhões de euros.









“É o reconhecimento do trabalho que tenho desenvolvido. É mais uma motivação para fazer o meu trabalho”, disse o jogador que é agenciado pelo empresário Jorge Mendes.

O médio, de 22 anos, tem recebido rasgados elogios de Rúben Amorim. Perdeu espaço na equipa para Palhinha e Matheus Nunes, mas tem estado à frente de Ugarte, que custou 5,5 milhões de euros.









Leia também Os obreiros do título do Sporting: Coates imperou na defesa e no ataque, Pedro Gonçalves goleador Bragança tem agarrado todas as oportunidades. Já participou em sete jogos (dois da Liga dos Campeões), num total de 156 minutos. Na última partida com o Arouca (2-1) foi titular e um dos melhores em campo.

Este novo contrato também permite ao jogador subir um patamar no vencimento. Ou seja, vai passar a integrar o escalão dos 400 mil euros brutos por temporada. Ganhava 250 mil brutos/época.





Varandas e Amorim estão satisfeitos com a evolução do jogador que é tido como um valor de futuro. Até porque o elevado nível apresentado por Palhinha e Matheus Nunes pode fazer com que um deles saia na reabertura do mercado em janeiro.





Mas Varandas está também a trabalhar noutras renovações. Pedro Gonçalves deve ser o próximo. O melhor marcador da época passada passa para o teto salarial do clube (2 milhões de euros brutos) e deve ficar com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.





O guardião Adán também vai renovar até ao fim do ano. Já Neto e Jovane não são prioridades e ficam para o fim da época. Porro já sabe que os leões vão acionar os 8,5 milhões de euros da cláusula de compra ao Man. City, mas sem pressa.