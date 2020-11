Daniel Guimarães decisivo na vitória do Nacional frente ao Gil Vicente

O Nacional venceu o Gil Vicente, por 2-1, num jogo em que o grande protagonista foi o guarda-redes da equipa madeirense, Daniel Guimarães, que defendeu dois penáltis e teve ainda outras paradas importantes.Os barcelenses abordaram melhor o jogo. Aos 21 os homens beneficiaram do primeiro penálti, depois de Rúben Freitas cometer falta sobre Leautey. Na cobrança, Talocha viu Daniel Guimarães negar-lhe o golo com uma excelente defesa. A história repetiu-se aos 44’. Rúben Freitas comete novamente penálti, mas desta vez sobre João Afonso. Lucas Mineiro assumiu a responsabilidade mas Daniel fez mais uma defesa de alto nível. Ao cair do pano da primeira parte, Talocha marcou o canto e Rodrigão fez o desvio de cabeça para o primeiro golo (0-1) .O Nacional reagiu na segunda parte. Aos 57’ Rúben Freitas viu Camacho na grande área e cruzou de forma perfeita para o desvio que repôs a igualdade. A vitória do Nacional chegou aos 90+3’, por Bryan Rochez, que finalizou de cabeça.